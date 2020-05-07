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  3. 07 Mayıs 2020 00:20

Molozların arasında iftar sofrası

"Aynı acı hafızayı tekrar yaşıyoruz." diyen Ebu Ziyad, kendi yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için dua ettiğini söylüyor.

Molozların arasında iftar sofrası

"Aynı acı hafızayı tekrar yaşıyoruz." diyen Ebu Ziyad, kendi yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için dua ettiğini söylüyor.

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Molozların arasında iftar sofrası

Ebu Ziyad, "Her sene Ramazan`ı burada geçirirdik; bu sene Ramazan`da bir günlüğüne burada olmak istedik" diyor.

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Molozların arasında iftar sofrası

Rejim ve destekçilerinin saldırıları sonrası Eriha`daki tüm siviller kuzeye, İdlib`in merkezine doğru harekete geçmişti.

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Molozların arasında iftar sofrası

Ancak ateşkesin sağlanmasıyla, nüfusun bir kısmı eski yerlerine kavuşabilme ümidiyle evlerine geri döndüler.

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