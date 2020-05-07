Molozların arasında iftar sofrası
"Aynı acı hafızayı tekrar yaşıyoruz." diyen Ebu Ziyad, kendi yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için dua ettiğini söylüyor.
"Aynı acı hafızayı tekrar yaşıyoruz." diyen Ebu Ziyad, kendi yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için dua ettiğini söylüyor.
Ebu Ziyad, "Her sene Ramazan`ı burada geçirirdik; bu sene Ramazan`da bir günlüğüne burada olmak istedik" diyor.
Rejim ve destekçilerinin saldırıları sonrası Eriha`daki tüm siviller kuzeye, İdlib`in merkezine doğru harekete geçmişti.