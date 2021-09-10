Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye’de

Touring ve konfor kavramlarının yan yana anılması, V85 TT Travel’da da kendisini göstererek kullanıcısına yolculuklarda ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanları sunuyor. İlk etapta sele yüksekliği yerden 83 cm olan V85 TT Travel’ın 23 litrelik yakıt deposu, 400 km’nin üzerinde bir sürüş menzili sağlıyor. Orijinal V85 TT’de olduğu gibi sol tarafta düğmelerin toplanığı anahtar bloğu, ısıtmalı elcikler, Moto Guzzi MIA multimedya sistemi, touring ön cam, LED yardımcı farlar ve Michelin Anakee Adventure lastikler motosikletin tourer karakteristiğini destekleyen özellikler arasında yer alıyor. V85 TT Travel ayrıca, gereksiz ağırlık yaratmadan maksimum sürüş keyfine katkı sağlayan kapsamlı bir standart elektronik ekipman yelpazesini de kullanıma sunuyor. Motosiklette yer alan Yol, Yağmur ve Arazi olmak üzere üç farklı sürüş modu ise, sürüşü daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. Sürüş modlarının her biri; motor haritasını, ABS - MGCT çekiş kontrolü ayarlarını ve elektronik gaz kelebeği ayarlarını değiştirerek farklı sürüş karakteristiklerine imkan tanıyor.