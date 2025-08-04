Motorine yağmur gibi yağan zamlar sonrasında ''patpatları'' elektrik çarptı

Kırsalda yıllarca "çiftçi dostu" olarak nitelendirilen traktörler, hem kendisinin hem de bağlantılı makinelerinin pahalı olması nedeniyle daha ucuz olan patpatlara yerini bırakmıştı. Pancar motoruyla çalışan ve bir kasadan ibaret olan "patpat" denilen araçlar, yıllarca çiftçinin ulaşımda ve yük taşımada adeta eli ayağı oldu, birçok işte kullanıldı. Her ne kadar güvensiz ve kayıtsız olsa da kırsalda yoğun olarak kullanılan patpatlar artan mazot fiyatları nedeniyle yerini daha tasarruflu olan elektrikli araçlara bırakmaya başladı. Otomobildeki elektrikli furyası kırsala da sıçrayınca çiftçiler, 3 tekerlekli ve kasalı, 70 kilometreye kadar menzili olan, 500 kilogram üzerinde yük taşıyabilen araçlara yöneldi. Evlerde normal bir elektrik prizine takılarak şarj edilebilen bu elektrikli araçlarla çiftçiler, gübresini, alet ve ekipmanlarını taşıyabiliyor, meyvesini yükleyip hale götürüp satabiliyor ve hatta arkasına ilaç tankı konularak bahçede ilaçlama bile yapabiliyor. Elektrikli araçlardan satan Abdil Kılıç, bir iki yıla kadar patpatların kırsalda hiç görülmeyeceğine inandığını belirterek, "Elektrikli motorlarımız, patpatların tahtını salladı. Birçok kişi patpatını satışa çıkardı ya da garajına, evinin önüne çekip elektrikli aldı" dedi.