Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti
İstanbul Avcılar'da park halindeki motosiklet, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
Cihangir Mahallesi’nde park halindeki motosikleti gözüne kestiren iki şüpheli, motosikletin yanına gitti.
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Olay yerine motosikletle gelen şüphelilerden biri, uzun süre motosikleti çalıştırmak için uğraştı.
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Başarılı olamayan şüpheliler, motosikleti iterek olay yerinden kaçtı.
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Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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