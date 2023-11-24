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Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti

İstanbul Avcılar'da park halindeki motosiklet, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA
Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti - Resim: 1

Cihangir Mahallesi’nde park halindeki motosikleti gözüne kestiren iki şüpheli, motosikletin yanına gitti.

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Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti - Resim: 2

Olay yerine motosikletle gelen şüphelilerden biri, uzun süre motosikleti çalıştırmak için uğraştı. 

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Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti - Resim: 3

Başarılı olamayan şüpheliler, motosikleti iterek olay yerinden kaçtı.

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Motosiklet hırsızları ''pes'' dedirtti - Resim: 4

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

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