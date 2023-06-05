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  4. Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi

Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi - Resim: 1

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi.

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Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi - Resim: 2

Operasyonda daha önceden 23 adet suç kaydı bulunan motosiklet tamircisi R.F.A.(32) gözaltına alındı.

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Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi - Resim: 3

Şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletleri çalıp motosiklet tamircisi Rıdvan F. A.'ya getiren şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. 

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Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi - Resim: 4

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon yapıldı. Opoerasyonda Sancaktepe'de çok sayıda çalıntı motosikletin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi.

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