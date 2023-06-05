Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi.
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi.
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Operasyonda daha önceden 23 adet suç kaydı bulunan motosiklet tamircisi R.F.A.(32) gözaltına alındı.
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Şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletleri çalıp motosiklet tamircisi Rıdvan F. A.'ya getiren şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon yapıldı. Opoerasyonda Sancaktepe'de çok sayıda çalıntı motosikletin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi.
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