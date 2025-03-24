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  4. Motosiklet ile gelip, eve kurşun yağdıran saldırganların savunması akıllara durgunluk verdi!

Motosiklet ile gelip, eve kurşun yağdıran saldırganların savunması akıllara durgunluk verdi

Adana'da biri çelik yelek giyen motosikletli 2 şüpheli, ev kurşunlayıp kaçarken bölgeye yakın olan yunus polislerinin 5 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalanırken, saldırganların silahlı saldırıyı katıldıkları bir düğünde "halay başı" tartışması sonrasında düzenlediği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Motosiklet ile gelip, eve kurşun yağdıran saldırganların savunması akıllara durgunluk verdi - Resim: 1

Olay, 18 Mart'ta Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Ç. (23) ve A.B. (26), husumetli olduğu A.A.'nın (23) evine motosikletle geldi.

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Motosiklet ile gelip, eve kurşun yağdıran saldırganların savunması akıllara durgunluk verdi - Resim: 2

Şüpheliler, A.A.'nın müstakil evine defalarca tabanca ile ateş açtı. Ardından C.Ç.'nin kullandığı motosiklet ile 2 şüpheli de kaçmaya başladı.

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Motosiklet ile gelip, eve kurşun yağdıran saldırganların savunması akıllara durgunluk verdi - Resim: 3

Çevrede devriye görevini icra eden yunus polisleri silah seslerini duyunca bölgeye geldi.

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Motosiklet ile gelip, eve kurşun yağdıran saldırganların savunması akıllara durgunluk verdi - Resim: 4

Şüphelilerin motosiklet ile kaçtığını fark eden polis, motosikleti takibe başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti.

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