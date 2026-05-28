Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!
Adana'da iki şüpheli motosikletle takip ettikleri kamyonetin kasasına çıkarak hareket halindeki araçtan 40 kilo et çalmayı başardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan akılalmaz hırsızlık sonrasında şüphelilerin 2'si de yakalandı.
Adana'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tırmanarak 40 kilogram et çalan iki kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Film sahnelerini aratmayan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 5 Mayıs tarihinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi, Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddialara göre, C.S. yönetimindeki motosiklet, B.Ç.'nin kullandığı et yüklü kamyoneti takibe aldı. Kamyonetin trafikte yavaşlayıp durakladığı o kısa anı fırsat bilen motosikletteki yolcu Ü.Ö., hızla aracın kasasına tırmandı.
Kamyonet yeniden hareket edip yoluna devam ederken, kasadaki yaklaşık 40 kilogram eti çalan Ü.Ö., tehlikeye aldırış etmeden hareket halindeki araçtan atlayarak kendisini takip eden arkadaşı C.S.'nin motosikletine bindi ve ikili hızla olay yerinden uzaklaştı.