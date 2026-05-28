Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!

Adana'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tırmanarak 40 kilogram et çalan iki kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Film sahnelerini aratmayan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.