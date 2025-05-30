Motosiklet kazası ihbarından cinayet şüphesi çıktı
Tokat'ta yaşanan olayda bir motosiklet kazası ihbarına giden ekiplerin müdahale ettiği kazazedelerden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralı motosiklet sürücüsü ise kaza yapmadıklarını darbedildiklerini öne sürdü.
Olay, saat 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan H.Y. ve M.K.’a ilk müdahalede bulundu. H.Y. Tokat Devlet Hastanesi’ne, M.K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
H.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde H.Y.’ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan M.K. da darbedildiklerini söyledi.
H.Y.’daki darp izleri ve M.K.’un ilk ifadesi üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yere yaklaşık 400 mesafedeki Hazine Deresi kenarında içki şişeleri ve kan izine rastlandı.