Motosiklet sürücüsüne ''aile boyu'' saldırı kamerada

Olay, dün İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve iki oğlu yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aniden yola çıkan kadına tepki gösteren motosiklet sürücüsüyle taraflar arasında tartışma çıktı. Motosikletlinin tepkisine sinirlenen kadının oğulları, “Nasıl küfür edersin" diyerek saldırdı.