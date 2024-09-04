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Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti

Zonguldak Alaplı'da TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü A.T. (17) hayatını kaybederken, kardeşi S.T. yaralandı. A.T.'nin motosikletini yeni aldığı ve trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptığı öğrenildi.

Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti - Resim: 1

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı Ereğli yolu arasında Taşbaşı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine ilerleyen S.C. (51) yönetimindeki TIR ile kavşaktan ana yola çıkan A.T. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

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Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti - Resim: 2

Kaza sonucu motosiklet TIR’ın altında kalırken, sürücü A.T. ile arkasında bulunan kardeşi S.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti - Resim: 3

İlk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan A.T. ilk olarak Ereğli'de özel hastaneye, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Taşkın buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.  

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Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti - Resim: 4

MOTOSİKLETİ YENİ ALMIŞ

A.T.'nin motosikletini yeni aldığı, ilk kez trafiğe çıktığı gün de kaza yaptığı öğrenildi. A.T.'nin ehliyetinin de olmadığı belirtildi.

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