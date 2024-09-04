Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti

İlk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan A.T. ilk olarak Ereğli'de özel hastaneye, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Taşkın buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.