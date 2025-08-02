Motosikletle takip ettikleri şahsa kurşun yağdırdılar

Olay, geçtiğimiz 23 Temmuz Çarşamba günü Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.B., arızalı olan otomobilinin bakımını yaptırmak için sabah saatlerinde tamirhaneye bıraktı. Gün içerisinde birkaç kez tamirhaneye gelip giden H.B., otomobili teslim almak için geldikleri başta bir araçtan arkadaşıyla birlikte indikleri sırada, üzerinde kasklı iki kişinin bulunduğu bir motosiklet süratle yanlarına yaklaştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan saldırgan, tabanca ile H.B.'ye doğru defalarca rastgele ateş etti. Silahlı saldırganlar, motosikletle olay yerinden uzaklaşırken; baldırı ve topuğundan vurulan H.B., bir süre sektikten sonra tamirhanedeki bir başka aracın arkasına gizlendi.