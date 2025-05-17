Motosikletli katillerden sokak ortasında korkunç cinayet: 14 el ateş ettiler

Saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçan 2 saldırgan ise polis tarafından her yerde aranıyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı incelemede 14 kovan toplarken saldırganların 2. Şarjörü takmaya çalışırken düşürdüğünü tespit etti.



