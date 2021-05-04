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MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyinden yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyondan yeni fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.

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 Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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