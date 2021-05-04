MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyinden yeni görüntüler

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.