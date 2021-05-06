MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2021 2. dönem sözleşmeli er temini duyurusu yayımlandı.
MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2021 2. dönem sözleşmeli er temini duyurusu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, ikinci döneme ilişkin ön başvuru sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler seçim aşaması faaliyetlerine çevrildi. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman? İşte haberin detayları...
Ön başvuru sonuçları MSB'nin resmi internet sitesi üzerinde açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru sonuçlarını öğrenebilecekler. Lİ ER SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
MSB SÖZLEŞMELİ ER SEÇİM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini faaliyeti; 18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA yerleşkesinde, 31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde gerçekleştirilecek.
GRUPLAR HALİNDE ÇAĞRILACAK
Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacak. Buna göre; Birinci grup adaylar; 18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecek. İkinci grup adaylar; 31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında sınavlara girecektir. Aday değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecek.