MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2021 2. dönem sözleşmeli er temini duyurusu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, ikinci döneme ilişkin ön başvuru sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler seçim aşaması faaliyetlerine çevrildi. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman? İşte haberin detayları...