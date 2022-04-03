MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor" notuyla paylaştı.