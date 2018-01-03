MTV ilk taksit ödemeleri başladı ! Kim ne kadar ödeyecek ?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi başladı. Peki 2018'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları netleşti.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.
MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI
MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...
1300 CC VE ALTI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:
2018'deki vergi tutarı: 743 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:
Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.
(Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)