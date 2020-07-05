MTV ödemeleri başladı: İşte bankaların sunduğu taksit imkanları
31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken, otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici gibi araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni bankaların taksit imkanları ile ödeyebilirsiniz. İşte bankaların sunduğu taksit imkanları.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde bankalar araç sahiplerine kolaylık sağlıyor ve taksit imkanı sunuyor.
İşte taksit imkanı veren bankalar:
Ziraat Bankası
Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.
Halkbank
1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog’dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.