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  3. 05 Temmuz 2020 15:41

MTV ödemeleri başladı: İşte bankaların sunduğu taksit imkanları

31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken, otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici gibi araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni bankaların taksit imkanları ile ödeyebilirsiniz. İşte bankaların sunduğu taksit imkanları.

MTV ödemeleri başladı: İşte bankaların sunduğu taksit imkanları

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde bankalar araç sahiplerine kolaylık sağlıyor ve taksit imkanı sunuyor.

İşte taksit imkanı veren bankalar:

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MTV ödemeleri başladı: İşte bankaların sunduğu taksit imkanları

Ziraat Bankası
Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.

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MTV ödemeleri başladı: İşte bankaların sunduğu taksit imkanları

Halkbank
1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog’dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.

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MTV ödemeleri başladı: İşte bankaların sunduğu taksit imkanları

Vakıfbank
VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek.

gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak.

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