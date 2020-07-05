MTV ödemeleri başladı: İşte bankaların sunduğu taksit imkanları

Ziraat Bankası

Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.



