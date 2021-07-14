MTV son ödeme tarihi ne zaman? Kim, ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz'da başladı. MTV son ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2021 olarak belirlendi. En düşük MTV 109 lira, en yüksek MTV ise 50 bin 107 lira oldu.
Yaklaşık 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV), ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz’da başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenebilen MTV’nin, ikinci taksidini ödemek için son gün olan 31 Temmuz hafta sonuna denk geldiği için son tarih 2 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018’den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV’de bu yılki artış ise yüzde 9.11 olmuştu. Buna göre; en düşük MTV 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL.
ÖNCESİ VE SONRASI
Posta Gazetesi'nin haberine göre, yeni oranlara göre 2018’den önce kayıt ve tescil edilen ve 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin MTV oranı motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağı olanlar için 964 liradan 1.051 liraya çıkmıştı. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1.678 liradan 1.830 liraya, 1601-1800 cc arasında olanlar içinse 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya yükselmişti. 1801-2000 cc arasında olanlar için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001-2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya gelmişti.
ÜCRET NEREDEN YATIRILIR?
MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri, İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr’ üzerinden şifre girmeden ‘MTV ödeme’ alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca TC kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.
TAHSİLATTA DEĞİŞİKLİK
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere bir değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline devam ediliyor. Ödeme için bu bankaların mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabiliyor.