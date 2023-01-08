MTV vergisi ödeyecekler dikkat: Son tarih belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) gecikme zammı yansımaması için ilk ödemenin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.
Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2022'ye ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
MTV’YE YÜZDE 61,5’LİK ZAM
Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.
Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.