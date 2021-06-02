Mucize gibi olay: 7 bebek beklerken 9 tane doğurdu
Fas'ta dünyaya gelen ve gözetim altında tutulan dokuzların durumu iyiye giderken 20 hemşire bakımlarını eksiksiz yapıyor.
Eşine çok az rastlanır biçimde dokuz doğum yapan genç anne ve bebeklerinden iyi haber var. Malili anne Halime Sisi'nin Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya getirdiği dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği belirtildi.
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Yaklaşık bir ay önce sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen ve bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarılan bebekler ve anne Halime Sisi, yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.
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Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda gözetim altında tutulan 5'i kız 4'ü erkek dokuz bebeğin sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiği ifade ediliyor.
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BAKIMLARINI 20 HEMŞİRE YAPIYOR
Aile, erkek bebeklere Muhammed, Bah, Ömer ve El-Haci, kızlara ise Kadidya, Fatume, Heva, Edama ve Umu isimlerini verdi.
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