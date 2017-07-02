Mucize ! Ömer bebeğin burnu bile kanamadı

TEM yolunda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Rıfat Canbaz ile eşi Burçin Canbaz yaralanırken, bebek koltuğunda bulunan 1 yaşındaki Ömer Canbaz ise yara almadı. Yardıma gelen iki kadın, çocuğu çarşafın içerisine koyup sallayarak uyutmaya çalıştı.