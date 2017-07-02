Mucize ! Ömer bebeğin burnu bile kanamadı
TEM otoyolunda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralanırken Ömer bebeğin burnu bile kanamadı.
TEM yolunda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Rıfat Canbaz ile eşi Burçin Canbaz yaralanırken, bebek koltuğunda bulunan 1 yaşındaki Ömer Canbaz ise yara almadı. Yardıma gelen iki kadın, çocuğu çarşafın içerisine koyup sallayarak uyutmaya çalıştı.
Anne- baba yaralandı, Ömer bebeğin burnu bile kanamadı. Kaza Sabah saatlerinde, TEM yolu İzmit Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rıfat Canbaz yönetimindeki 34 RY 5759 plakalı Otomobil, önce önünde ilerleyen Taner Yılmaz'ın kullandığı 34 JU 8824 plakalı kamyona, sonra bariyerlere çarptı. Rıfat Canbaz hasar gören araçta sıkışırken, kazayı görerek yardıma koşanlar Burçin Canbaz'ı araçtan çıkardı.
ÇARŞAFA KOYUP UYUTMAYA ÇALIŞTILAR
112 Acil Servis'ten yardım istenilirken, araçta çocuk koltuğunda bulunan Ömer Canbaz dışarı alındı. İki kadın Ömer Canbaz'ı içerisine koydukları çarşafın iki yanında tutup sallayarak uyutmaya çalışırken, kurtarma çalışmalarını üzüntü içerisinde izledi. İtfaiye ekibi aracın kapılarını keserek Rıfat Canbaz'ı dışarı çıkardı.