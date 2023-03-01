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  4. Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı

Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı

Deprem felaketinin 23'üncü gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde bir mucize yaşandı. Enkaz altında kalan ''Aleks'' isimli köpek, canlı olarak çıkarıldı. 

Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı - Resim: 1

Deprem felaketinin ardından Hatay'a giden Konya Seydişehir Belediyesi ekipleri, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'ndeki bir enkazda dün köpek sesi duyunca çalışma başlattı.

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Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı - Resim: 2

Ekipler, 23'üncü günde enkazdan bir köpeği kurtardı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyelerine teslim edilen 'Aleks' isimli köpek, Antakya'ya tedavi için götürüldü. 

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Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı - Resim: 3

Köpeğin sahibi Murat Arıcı ise ekiplere teşekkür etti.(DHA)

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Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı - Resim: 4
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