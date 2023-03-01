Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı
Deprem felaketinin 23'üncü gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde bir mucize yaşandı. Enkaz altında kalan ''Aleks'' isimli köpek, canlı olarak çıkarıldı.
Deprem felaketinin ardından Hatay'a giden Konya Seydişehir Belediyesi ekipleri, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'ndeki bir enkazda dün köpek sesi duyunca çalışma başlattı.
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Ekipler, 23'üncü günde enkazdan bir köpeği kurtardı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyelerine teslim edilen 'Aleks' isimli köpek, Antakya'ya tedavi için götürüldü.
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Köpeğin sahibi Murat Arıcı ise ekiplere teşekkür etti.(DHA)
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