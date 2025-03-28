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Mudanya'da elektrikdireği faciası: 18 ev alevlere teslim oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda elektrik direğinden çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Mudanya'da elektrikdireği faciası: 18 ev alevlere teslim oldu - Resim: 1

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mudanya’ya bağlı kırsal Eğerce Mahallesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda meydan geldi.

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Mudanya'da elektrikdireği faciası: 18 ev alevlere teslim oldu - Resim: 2

İddiaya göre, elektrik direğinden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı.

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Mudanya'da elektrikdireği faciası: 18 ev alevlere teslim oldu - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Mudanya'da elektrikdireği faciası: 18 ev alevlere teslim oldu - Resim: 4

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi.

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