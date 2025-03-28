Mudanya'da elektrikdireği faciası: 18 ev alevlere teslim oldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda elektrik direğinden çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 23.30 sıralarında Mudanya’ya bağlı kırsal Eğerce Mahallesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda meydan geldi.
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İddiaya göre, elektrik direğinden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi.
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