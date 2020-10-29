Müdürlükten çiftçiliğe... 5 yılda üretimi 100 kat artırdı!
İstanbul'da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışırken kariyerini bırakıp kadınlarla kuşkonmaz üretimine başlayan ODTÜ mezunu Aslı Aksoy, 2,5 dönümle başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüm araziye çıkardı.
İş gezisi sırasında yurt dışında lezzetinden etkilendiği kuşkonmaz bitkisinin üretimine başlayan kadın girişimci Aslı Aksoy, birlikte çalıştığı kadınların desteğiyle üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırdı.
İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışırken New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümünden mezun ve Koç Üniversitesinde yüksek lisanını tamamlayan 40 yaşındaki Aksoy, kariyerini bırakıp memleketi Muğla'ya yerleşti.
İlk etapta 2,5 dönümlük bir arazide üretime başlayan ve sonuçlardan memnun kalan Aksoy, mahalleli kadınların da desteğiyle üretim kapasitesini önce 20 dönüme, ardından da 40 dönüme çıkardı.