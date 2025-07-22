Mudurnu Çayı'nda korkunç manzara: Kırmızıya büründü

Mahalle sakinlerinden Oktay Taştan ise çayın mevcut halini kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Taştan videoda, “Evet, Mudurnu’muzu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna dere demeye kaç şahit lazım bilmiyorum. Renge bakın. Yani insaf, sulama yapıyoruz. Şu hale bir bakın. Saat 11’e geliyor, şu derenin haline bir bakın” ifadelerine yer verdi.