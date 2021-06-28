Müge Anlı açıkladı; kayıp doktor arkadaşının evinde çıktı
Antalya'da 4 gün önce kayıplara karışan doktoru Müge Anlı bulundu. Duygu Eda Altıngeyik'in ortadan kaybolma sebebi herkesi şaşkına çevirdi.
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde bulunan halasının evinden 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında çıkan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, kendi evine dönmedi. 24 yaşındaki genç doktorun sırra kadem basması ailesini panikletti. Kızlarının eve yürüyerek dönmesi gerektiğini ve gelmediğini gören aile, gideceği güzergahları kontrol etti.
Mezuniyetine de gitmeyince öldü mü korkusuDoktorun ailesi tüm aramalarına rağmen Duygu'nun izine rastlayamadı. Tıp okuyan erkek arkadaşının da yanında çıkmayınca aile, Sakarya Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın, mezuniyet balosuna da gitmediği öğrenildi.
Sırra kadem bastıAblasının hayatından endişe ettiklerini belirten ve aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve ablasını aradığını söyledi. Mehmet Altıngeyik şunları anlattı:-“Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polisler de uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken, bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu. Hayatından endişe duyuyorum.
-“Yanında hiçbir şey yoktu. Cep telefonu, cüzdanı bizdeydi. Yakın mesafeydi. Her yere başvuru yaptık. Mezuniyet balosuna dahi gidemedi. Neden bir insan kaçırılsın? Umarım öyle bir şey olmamıştır. Aklıma başka bir şey getirmemeye çalışıyorum. Kameralara falan baktık. Bir sonuca varamadık. Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzeredir.”