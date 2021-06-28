Müge Anlı açıkladı; kayıp doktor arkadaşının evinde çıktı

-“Yanında hiçbir şey yoktu. Cep telefonu, cüzdanı bizdeydi. Yakın mesafeydi. Her yere başvuru yaptık. Mezuniyet balosuna dahi gidemedi. Neden bir insan kaçırılsın? Umarım öyle bir şey olmamıştır. Aklıma başka bir şey getirmemeye çalışıyorum. Kameralara falan baktık. Bir sonuca varamadık. Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzeredir.”