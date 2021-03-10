Müge Anlı Aleyna Şeker’in raporunu açıkladı
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Aleyna Şeker'in beklenen raporu çıktı! Yüzde 50-60 zihinsel engeli bulunan Aleyna'nın babası, kızının sosyal medyada tanıştığı adam tarafından kaçırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Aleyna Şeker'in beklenen raporu çıktı! Yüzde 50-60 zihinsel engeli bulunan Aleyna'nın babası, kızının sosyal medyada tanıştığı adam tarafından kaçırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Adının İshak Köksal olduğu belirlenen şahıs ve Aleyna kısa sürede bulundu. Aleyna sevgi yurduna yerleştirilirken, genç kızın zihinsel engelinin olup olmadığı, var ise ne derece olduğunun öğrenilmesi için rapor hazırlandı.
Önceki gün ailesine kavuşan Aleyna Şeker'in beklenen heyet raporu Müge Anlı canlı yayınında açıklandı.
ALEYNA'NIN HEYET RAPORU
Hekimler tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında "Tam olmasa da idrak yeteneği var" sonucunda karar kılındı ve İshak'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi. VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN