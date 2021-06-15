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  4. ''Müge Anlı beni bulamaz'' demişti; bakın ne oldu!

''Müge Anlı beni bulamaz'' demişti; bakın ne oldu!

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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 Kızlarının bulunması için yardım çağrısı yapan aile, Işıl Naz'ın güzellik merkezinde kaybolduğunu anlattı.

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Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi, 17 yaşındaki genç kızı bulmak için düğmeye bastı.

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MÜJDELİ HABER GELDİ

Müjdeli haber ise bugün alındı. Başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında kayıp kızın bulunduğunu açıkladı.

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