''Müge Anlı beni bulamaz'' demişti; bakın ne oldu!
İstanbul Bakırköy'de yaşayan 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
İstanbul Bakırköy'de yaşayan 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
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Kızlarının bulunması için yardım çağrısı yapan aile, Işıl Naz'ın güzellik merkezinde kaybolduğunu anlattı.
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Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi, 17 yaşındaki genç kızı bulmak için düğmeye bastı.
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MÜJDELİ HABER GELDİ
Müjdeli haber ise bugün alındı. Başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında kayıp kızın bulunduğunu açıkladı.
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