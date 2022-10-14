Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu

Müge Anlı programına katılan Yumiko Sakagami, paralarına kavuştu. Sakagami'nin, Türk nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığı iddiası olay yaratmıştı. Müge Anlı bugünkü canlı yayına parayla çıkıp Yumiko'ya 4 milyon 300 bin Japon Yeni'ni teslim etti. Canlı yayında paralar sayılırken Yumiko gözyaşı döküp Mehmet'ten başka bir şeyini geri istedi.