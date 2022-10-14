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  4. Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu

Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu

Müge Anlı programına katılan Yumiko Sakagami, Müge Anlı sayesinde Türk nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığı paralara yeniden kavuştu.

Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu - Resim: 1

Müge Anlı programına katılan Yumiko Sakagami, paralarına kavuştu. Sakagami'nin, Türk nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığı iddiası olay yaratmıştı. Müge Anlı bugünkü canlı yayına parayla çıkıp Yumiko'ya 4 milyon 300 bin Japon Yeni'ni teslim etti. Canlı yayında paralar sayılırken Yumiko gözyaşı döküp Mehmet'ten başka bir şeyini geri istedi.

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Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu - Resim: 2

İddialara göre; Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar veren Yumiko Sakagami, 2019 yılının Ekim ayında Japonya'dan Türkiye'ye geldi.

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Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu - Resim: 3

Mehmet Akif Turuşkan'la nişanlanan genç kadın, nişanlısına defalarca borç verdi. Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü.

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Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu - Resim: 4

Mehmet Akif Turuşkan'ın Türkiye'de yeniden nişanlandığını öne süren Yumiko Sakagami, "Bana kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişan fotoğraflarını gördüm" diye konuştu.

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