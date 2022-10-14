Müge Anlı canlı yayına 4 milyon 300 bin Japon Yeni ile çıktı: Japon Yumiko paralarına kavuştu
Müge Anlı programına katılan Yumiko Sakagami, Müge Anlı sayesinde Türk nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığı paralara yeniden kavuştu.
Müge Anlı programına katılan Yumiko Sakagami, paralarına kavuştu. Sakagami'nin, Türk nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığı iddiası olay yaratmıştı. Müge Anlı bugünkü canlı yayına parayla çıkıp Yumiko'ya 4 milyon 300 bin Japon Yeni'ni teslim etti. Canlı yayında paralar sayılırken Yumiko gözyaşı döküp Mehmet'ten başka bir şeyini geri istedi.
İddialara göre; Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar veren Yumiko Sakagami, 2019 yılının Ekim ayında Japonya'dan Türkiye'ye geldi.
Mehmet Akif Turuşkan'la nişanlanan genç kadın, nişanlısına defalarca borç verdi. Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü.
Mehmet Akif Turuşkan'ın Türkiye'de yeniden nişanlandığını öne süren Yumiko Sakagami, "Bana kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişan fotoğraflarını gördüm" diye konuştu.