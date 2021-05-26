Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı; bir yasak aşk rezaleti daha

EVLİ SEVGİLİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ KADIN ORTAYA ÇIKTI

Bugün Müge Anlı'yı çileden çıkartan anlar yaşandı. Yasemin adlı kadın, Fatma Öz ile ilgili konularda bir şey bilmediğini, herhangi bir tanışıklık konuşma olmadığını sadece Bahri ile konuştuğunu söyledi.