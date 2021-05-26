Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı; bir yasak aşk rezaleti daha
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evli bir erkekle beraber yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün esrarengiz kaybıdan sonra yeni gelişmeler şaşkına çevirdi. Bugünkü canlı yayında yine çok konuşulacak ayrıntılar ortaya çıktı.
Müge Anlı'da bugün Sivas Gürün'de kaybolan Fatma Öz olayı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Fatma Öz kaybı sonrası yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek kayıp şahsın evinde inceleme çalışmaları başlattı.
Fatma Öz'ün evin pırıl pırıl olduğu dikkatlerden kaçmazken kaybın ardından gerçekleştirilen bu acele temizlik çalışması akıllarda şüphe uyandırdı.
EVLİ SEVGİLİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ KADIN ORTAYA ÇIKTI
Bugün Müge Anlı'yı çileden çıkartan anlar yaşandı. Yasemin adlı kadın, Fatma Öz ile ilgili konularda bir şey bilmediğini, herhangi bir tanışıklık konuşma olmadığını sadece Bahri ile konuştuğunu söyledi.
Yasemin, Fatma Öz konusunda bir şey görüp duymadığını söyleyerek, Fatma Öz ile ilgili Bahri'ye gerekli tavsiyeler verdiğini, 'polise git' dediğini ama Bahri'nin biz bulalım dediğini iddia etti.