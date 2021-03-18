Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü!
Son dakika haberler…Müge Anlı, Adana'daki esrarengiz olayla ilgili düğmeye bastı. İddialara göre; Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), Mehmet Ali Tunç'un (63) yanına gitti.
Müge Anlı, Adana'daki esrarengiz olayla ilgili düğmeye bastı. İddialara göre; Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), Mehmet Ali Tunç'un (63) yanına gitti.
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İddiaya göre burada Örcün'e alacaklıları telefon etti. Örcün intihar etmek istedi. Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye denedi.
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Ancak daha sonra kendisi de arkadaşıyla birlikte intihara karar verdi.
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Bu nedenle iki arkadaş, önce evde ölmek istedi. Fakat başarılı olamayan ikili, gece Çatalan Köprüsü'ne gitti.
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