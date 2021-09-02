Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü
Ünlü sunucu Müge Anlı, 17 yıl önce 48 yaşında evli ve çocuklu biri iken kendisinden 27 yaş küçük ve şuanda 38 yaşında olan Esra isimli genç kadını kaçıran Cengiz Günsar'ın ve Esra'nın sözleri karşısında adeta çılgına döndü
ATV ekranlarında 30 Ağustos'ta Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonuna merhaba diyen Müge Anlı, her gün yeni bir konuyu araştırıp, gizli sırlara ışık tutuyor.
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Müge Anlı bugünkü programda, 'yok artık dedirtecek bir diyalogun ortasında kaldı.
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Anlı, 17 yıl önce, 48 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Cengiz Ünsar'ın kaçırdığı 38 yaşındaki Esra'nın umarsız tavrı karşısında sinirlendi.
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Gündüz kuşağının güçlü isimlerinden Müge Anlı, yine bol reyting getirecek bir konuyu işliyor.
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