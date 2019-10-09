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  3. 09 Ekim 2019 18:20

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi

Müge Anlı canlı yayınında 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası Ahmet Akdere hakkındaki detay açıklandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı, savcıya şikayette bulunan Kübra'nın ifadesi doğrultusunda Ahmet Akdere'nin tutuk

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi

Müge Anlı canlı yayınında 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası Ahmet Akdere hakkındaki detay açıklandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı, savcıya şikayette bulunan Kübra'nın ifadesi doğrultusunda Ahmet Akdere'nin tutuklandığını duyurdu. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Kübra yaşadıklarını anlattı. Müge Anlı, 18 yaşındaki Kübra'yı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. İşte Müge Anlı canlı yayınında Kübra'nın kaçırılma olayı hakkında anlatılan detaylar. Ahmet Akdere hangi suçlardan tutuklandı?

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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi

KÜBRA ÖNCE KENDİ RIZASIYLA KA.TIĞINI SÖYLEDİ Müge Anlı'nın programının ardından emniyet güçleri 50 yaşındaki Ahmet Akdere ve 18 yaşındaki Kübra'yı buldu. Polislere ifade veren 18 yaşındaki Kübra, kendi rızasıyla kaçtığını söyledi. Kübra'nın korktuğunu anlayan polisler savcılığa gitti.

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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi

Genç Kübra tüm gerçekleri Fatsa Cumhuriyet Başsavcı'na anlattı. Zorla kaçırıldığını ve tehdit edildiğini söyleyen Kübra'nın ifadesi sonrası Ahmet Akdere gözaltına alındı.

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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi

Bu itirafın üzerine savcı 50 yaşındaki Ahmet Akdere'nin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

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