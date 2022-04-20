Müge Anlı canlı yayında telefonla kayıp kişi diye yanlış kişiyi arayınca olanlar oldu
ATV ekranlarında hafta içi her gün kayıp ve cinayetleri çözen Müge Anlı'da yaşanan eğlenceli anlar bugün sosyal medyanın gündemi oldu.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yüzleri güldürecek anlar yaşandı.
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MÜGE ANLI'DA GÜLDÜREN OLAY
20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağırıldı.
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Kaybından önce İzmir Bornova'da berber dükkanı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkanın numarasını bulan Anlı, numarayı canlı yayında aradı. Fakat telefonu açan kişi Emrah Köylü çıkmayınca stüdyoda komik anlar yaşandı.
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ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Bir süredir kayıp olan ve ailesinin can güvenliğinden endişe duyduğu Emrah Köylü'nün hayatta olduğu ortaya çıktı.
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