Müge Anlı canlı yayınında 33 yıllık mucize

2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü Worms kentini eşi ve çocuklarıyla birlikte terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat Schlienbecker, "Kimseyi suçlamak istemiyorum, gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bırakırken kulağıma 'Sana ihtiyacım var. Sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum' deyip beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum" diye konuştu.