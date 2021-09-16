Müge Anlı canlı yayınında 33 yıllık mucize
1 Mayıs 1986 yılında dünyaya gelen Vedat Alexander Schlienbecker'ın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitledi. 33 ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında dakikalar içinde mucize gerçekleşti.
Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Schlienbecker, "Annem bizi 20 Mayıs 1988'de, saat 22.45 sularında İzmir Karşıyaka'da Mersinli Camisi önüne bırakmış." dedi.
Ekonomik sıkıntılarından ötürü terk edildiklerini belirten bir notla bulunan iki kardeş, Karşıyaka yetimhanesine bırakıldı. 14 Mayıs 1988'de ise Alman bir çift tarafından evlatlık alındı.
"EL İLANI BİLE DAĞITTIM"
Şu an 80'li yaşlarda olan Werner- Gerlinde Schlienbecker çiftinin kendilerini alıp Almanya'ya götürdüğünü belirten genç adam "İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik. Zaman zaman o evde ablamla ağır hakaretlere maruz kaldık. Mayıs 2020'den itibaren gerçek ailemi aramaya başladım. Karşıyaka Kaymakamlığı arşiv aramasıyla durumu özetleyen bir bilgi geçti. İzmir'de anne ve babamı bulmak için cami etrafında el ilanları bile dağıttım. Ama bir sonuç elde edemedim. Türk başkonsolosluğundan vatandaşlık haklarından yararlanmamı sağlayan mavi kart çıkarttım. E-Devlet şifresi bile aldım" dedi.
2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü Worms kentini eşi ve çocuklarıyla birlikte terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat Schlienbecker, "Kimseyi suçlamak istemiyorum, gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bırakırken kulağıma 'Sana ihtiyacım var. Sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum' deyip beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum" diye konuştu.