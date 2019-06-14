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  3. 14 Haziran 2019 13:55

Müge Anlı canlı yayınında ceset aramaları yapıldı

18 Mayıs'ta yakın arkadaşı Kadir Topal ile dışarı çıkan Hüsnü Şahin bir daha geri dönmedi. Müge Anlı'ya çıkan aile Hüsnü Şahin'ı arıyor. Hüsnü Şahin ile çıkan Kadir Topal'ın çelişkili ifadeleri kendisini şüpheli konumuna ge

Müge Anlı canlı yayınında ceset aramaları yapıldı

KÖYLÜLER TELEFONA SARILDI Kadir Topal arkadaşı Hüsnü Şahin'i görmediğini söylemesinin ardından köylüleri telefonlara sarıldı. Köylülerin, Kadir Topal ve Hüsnü Şahin'i birlikte bir araçta gördüklerini söylemesi üzerine Topal ifadesini değiştirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında ceset aramaları yapıldı

Kadir Topal jandarmaya giderek "Evet biz beraberce çıkmıştık sonra ben onu Karasu mevkinde bir yere bıraktım sonrasından haberim yok" açıklamasını yaptı.

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Müge Anlı canlı yayınında ceset aramaları yapıldı

Ayrıca Kadir Topal Müge Anlı canlı yayına katılarak "Cuma günü beni telefonla aramıştı Karasu'ya götürür müsün diye. Akşam köye geldiğimde arayıp ne işin var Karasu'da diye sordum. Oda bana sen ne yapacaksın boş ver beni oraya götürüver ben senin mazot paranı veririm dedi. O gün götürdüm ben ve o gün kayboldu." açıklamalarını yaptı.

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Müge Anlı canlı yayınında ceset aramaları yapıldı

Kadir Topal'ın Hüsnü Şahin'ı bıraktığı yer Karasu mevkisi ormanlık alan. Kadir beyin Karasu mevkisinde gidip gelme mesafesi yaklaşık 5 saat sürüyor. Bu süre içerinde arabasının bozulduğunu iddia ediyor ama arabası o gün bozulmuyor.

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