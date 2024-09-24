Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı
ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı'da canlı yayındaki cinayet itirafı hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti.
Gaziantep'te, babaları Cengiz K.'in ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'ya başvuran 4 kardeş, canlı yayında anneleri Emine K. ve onun sevgilisi Şehmus'u suçladı. Kardeşlerden Naime, babasının ölümüne şahit olduğunu belirterek cinayeti itiraf etti.
Cengiz K.’in ölüm nedeni ilk başta kalp krizi olarak kayıtlara geçse de çocukları, babalarının ölümünden anneleri ve onun sevgilisinin sorumlu olduğunu söyledi. Canlı yayına katılan Naime, babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve ardından annesi ile sevgilisinin babasını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Naime, Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Babama uyku ilacı koymamı söylediler, ben de koydum. Ardından babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana, 'Babanın bacaklarını tut, çırpınmasın' dediler" sözleriyle cinayeti detaylandırdı. Bu açıklamalar stüdyoda ve ekran başında büyük şok yarattı.
Naime’nin iddialarına göre, ilk denemede başarısız olan Şehmus, üç gün sonra tekrar eve geldi ve bu kez Cengiz K.'i öldürmeyi başardı. Naime'nin ifadelerine göre, babasının uyku ilacının etkisinden uyanması üzerine Şehmus ile boğuşma yaşandı ve sonunda Şehmus, Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürdü.