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  3. 16 Eylül 2019 17:45

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet itirafı

ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir cinayet itirafı geldi. Burhan Aykurt'un nasıl kaybolduğunu araştıran Müge Anlı, canlı yayında gelen son dakika itirafıyla şoke oldu. Müge Anlı, programdaki gelişmeler

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet itirafı

29 Kasım 2018'den beri ortalıkta olmayan Burhan Aykurt için şüpheler artmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası gelen cinayet itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet itirafı

Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, canlı yayında çelişkili ifadeler kullanınca Müge Anlı olaya müdahil oldu. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini ifade etti. Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor.

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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet itirafı

Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler abi Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet itirafı

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya da "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi. Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'e eşininde inanmadığı ortaya çıktı.

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