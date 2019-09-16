Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet itirafı

Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, canlı yayında çelişkili ifadeler kullanınca Müge Anlı olaya müdahil oldu. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini ifade etti. Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor.