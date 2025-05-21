Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu
ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme taşınan 10 yıllık "kayıp" vakasının altından korkunç bir cinayet çıkmıştı... Canlı yayında çorap söküğü gibi çözülen cinayetin ardından canlı yayında hem stüdyoda hem de Isparta'da eşzamanlı gözaltılar yaşandı.
Bundan yaklaşık 10 yıl önce Isparta’dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Ç.’in, kayıp dosyası bir aydır Müge Anlı’da konu olmuştu.
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Mehmet Ç.’in ailesi ise oğlunun en yakın arkadaş Bayram A.’dan şüphe ediyordu.
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Konu ile ilgili canlı yayında eşzamanlı gözaltılar gelişme yaşandı.
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Mehmet Ç.’in en yakın arkadaşı olan Bayram A. ile Mehmet Ç.’in eşi, Derya K. gözaltına alındı.
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