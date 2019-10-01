Müge Anlı cesedi aranan Satı Ermiş hakkında o detayı açıkladı
Müge Anlı Satı Ermiş dosyasındaki son gelişmeleri ATV ekranlarında açıkladı. Çocuklarının kendisine ulaşamaması üzerine Müge Anlı ve ekibi Satı Ermiş'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır yapılan detaylı incelemeler sonrasında
Satı Ermiş'in kaybolduğu gün olan 23 Ağustos'ta gelen son telefon sinyali İnözü Vadisi'nden geliyordu. Müge Anlı ekibi bu ormanlık alana giderek canlı bağlantı yaptı. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde, Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Mustafa Başkır'ın arazilerinin olduğu öğrenildi.
Mustafa Başkır'ın da arazisinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos günü büyük bir yangın çıktığı tespit edildi. 60 bin metrekarelik yangının olduğu sırada Uruş'ta evinde olduğunu belirten Mustafa Başkır, yangını nereden öğrendi ve neden arazilerini kontrol etmeye gitmedi? Tüm bu soruların cevabı Müge Anlı'da araştırılırken yaşanan son dakika gelişmesiyle herkes şok oldu.
Jandarma ekipleri gece boyunca İnözü Vadisi'nde ceset aradı. Bölgede anız yakılmadığını söyleyen halk, daha önce hiç anız yakmak amacıyla da kullanılmadığını belirtti.