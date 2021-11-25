Müge Anlı çıldırdı! Kadınları kandırıp dolandıran Akkuşlu Cüneyt olay sözler

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenlere 'saç baş yoldurtan' bir konu ekranlara getirildi. Geçtiğimiz günlerde 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı Akkuşlu Cüneyt Demiral'a paralarını kaptıran Safiye Çallı'nın programa başvurmasıyla gündeme gelen 'hikaye' gibi olayın baş 'kahramanı' Akkuşlu Cüneyt olarak tanınan yerel şarkıcı Cüneyt Demiral stüdyoda canlı yayına konuk oldu. Dünkü programa telefonla bağlanan ve rahat tavırlarıyla Müge Anlı'ya söyledikleriyle adeta sinir krizi geçirten Cüneyt Demiral için stüdyoya 'dolandırıcılık' iddialarıyla telefon yağdı.