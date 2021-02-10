Müge Anlı çileden çıktı; yayından kovdu!
3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve şoförü olan Muammer'le kaçtıklarını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Davut Bey'in ardından Muammer Bey'in eşi de yayına katılırken canlı yayında ortaya çıkanlar şoke etti.
3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve şoförü olan Muammer'le kaçtıklarını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Davut Bey'in ardından Muammer Bey'in eşi de yayına katılırken canlı yayında ortaya çıkanlar şoke etti.
Birlikte kaçan 5 çocuk annesi Sevgi Kıranlı ve 3 çocuk babası Muammer hakkında canlı yayına gelen telefon bağlantıları olayın perde arkasında yaşanan detayları ortaya çıkardı.
Semiha Hanım eşinin Davut'un köydeki evini yapmaya gittiğini, bu ilişkinin fındık zamanı başladığını bildiğini anlattı. Davut Bey ise eşiyle Muammer'in ayrı bahçelerde çalıştıklarını sadece 20 gün beraber çalıştıklarını o esnada karısının kandırıldığını ileri sürdü.