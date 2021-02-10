Müge Anlı çileden çıktı; yayından kovdu!

3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve şoförü olan Muammer'le kaçtıklarını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Davut Bey'in ardından Muammer Bey'in eşi de yayına katılırken canlı yayında ortaya çıkanlar şoke etti.