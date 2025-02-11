Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ''üfürükçü'' canlı yayın konuğu oldu, stüdyo karıştı
Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu sefer de "Üfürükçü Gazmalı Rahman" adlı bir dolandırıcılık zanlısı ile Müge Anlı'nın canlı yayındaki diyalogları damgasını vurdu.
ATV'nin gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında yine izleyiciye saç baş yolduran anlar yaşandı.
Sosyal medya üzerinden kendisini "psikolog" olarak tanıtan bir üfürükçünün pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilirken o üfürükçü canlı yayın konuğı oldu.
Almanya'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek programa başvurdu. Antalya'da yaşayan ve kendisine "Gazmalı Rahman Hoca" diyen kişi, şans oyunlarının rakamlarını vereceğini ve ayrılan çiftleri 6 dakikada barıştırdığını söyleyerek vatandaşları dolandırdı.
Habibe Hanım ve eşi, Gazmalı Rahman'a, elinde kazma ile gezdiği için bu lakabın verildiğini iddia etti. Habibe Hanım vaadlere kanarak 17 bin Euro'ya yakın parasını üfürükçüye verdi.