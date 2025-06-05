Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki çekişkili ifadeler sonrası canlı yayında gözaltı!



Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah E.’in ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı.