Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki çekişkili ifadeler sonrası canlı yayında gözaltı!
ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınına 4 yıl önce kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan 32 yaşındaki Emrah E. ile ilgili iddialar damgasını vururken canlı yayındaki şüpheli açıklamalarıyla dikkat çeken isim canlı yayında gözaltına alındı.
Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah E.'in (34) birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş., bir televizyon programında canlı yayında gözaltına alındı. Emrah E.'in cep telefonunun, kaybolmasının ardından, Ahmet Ş. tarafından kullanıldığı tespit edildi.
Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah E.’in ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı.
Program sırasında Emrah’ın babası H.., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.
Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Emrah E.’in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.