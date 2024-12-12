Müge Anlı iş başında: Sahte evlilik şebekesi çökertildi

Ayrıca mağdurlar, kendilerine eş bulmak için aracılara da para verdiklerini ifade etti. Bazı mağdurlar, H.P.’nin kızı olduğu iddia edilen Ö.P.’nin de sahte evliliklere karıştığını, şebekenin damat ve ailelerinden milyonlarca lira değerinde para veya takı aldığı öne sürüldü.