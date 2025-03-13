Müge Anlı ''kızınızı buldum'' dedi, kayıp kız çocuğu babasını tacizle suçladı
ATV ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Ayşegül adlı genç kızlarının "bulunduğu" haberiyle sevinç gözyaşlarına boğulan aile, kayıp kızın "babam benbi taciz etti" iddiası sonrasında canlı yayında fenalık geçirdi.
Müge Anlı'nın canlı yayında kayıp üniversiteli genç kız Ayşegül S. ile ilgili olayda önce güzel bir haber geldi.
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Birol ve Melek S. çifti üniversiteye hazırlanan kızları Ayşegül'ün kaybı için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
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Müge Anlı dersaneye gitmek için çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen 18 yaşındaki Ayşegül'ün kendilerini iki gün önce engellediği söyleyen aileya güzel haberi canlı yayında verdi ve kızlarının bulunduğunu açıkladı.
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Anlı, "19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı varmış. Sizin kızınız da kaçıp Trabzon'a kaçmış" dedi. Telefonla yayına bağlanan Özcan'ın annesi ise olay iddialarda bulundu.
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