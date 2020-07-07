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  3. 07 Temmuz 2020 11:20

Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş!

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman'ın kuzeni tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz adamın kemik parçaları ve kıyafetleri su kuyusundan çıktı.

Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş!

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kuzeninin, cesedi babasının bahçesinde bulunan 9 metrelik su kuyusuna attığı belirlendi. 

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Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş!

Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtları ve telefon sinyallerinin kesiştiği noktadan yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti.

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Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş!

Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı ekibinden yardım talebinde bulundu.

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Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş!

Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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