Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş!
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman'ın kuzeni tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz adamın kemik parçaları ve kıyafetleri su kuyusundan çıktı.
Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kuzeninin, cesedi babasının bahçesinde bulunan 9 metrelik su kuyusuna attığı belirlendi.
Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtları ve telefon sinyallerinin kesiştiği noktadan yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti.
Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı ekibinden yardım talebinde bulundu.