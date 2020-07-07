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  3. 07 Temmuz 2020 14:45

Müge Anlı programında flaş gelişme! Kemik parçaları bulundu

7 yıl önce Denizli'de ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında yaşanan son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktardı.

Müge Anlı programında flaş gelişme! Kemik parçaları bulundu

7 yıl önce Denizli'de ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında yaşanan son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktardı.

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Müge Anlı programında flaş gelişme! Kemik parçaları bulundu

Denizli'de reklamcılık yapan Levent Karaduman 7 yıl önce sabah saatlerinde evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Amca Hayati Karaduman ve anne Mesude Karaduman, Levent Karadmuman'ın kaybından dolayı iş ortağı ve kuzeni olan Ali Osman'ı hedefi gösterdi. Olay gününden bu yana aile ile iletişime geçmeyen ve Levent Karaduman'la son konuşan kişi olan Ali Osman'ın her şeyi bildiği iddia edildi.

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Müge Anlı programında flaş gelişme! Kemik parçaları bulundu

KÖY EVİNDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI Karaduman'ın kaybında baş şüpheli olan teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi dün sabah saatlerinde gözaltında alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cinayet Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kuzen Ali Osman Sepetçi'nin sorgusuna başlandı. Sepetçi'nin sorgulandığı sırada polis, Sepetçi ailesinin köyde bulunan evinin bahçesinde arama çalışması başlattı.

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Müge Anlı programında flaş gelişme! Kemik parçaları bulundu

KUYUDA AYAKKABI BULUNDU Polis ve jandarma ekipleri çalışmaları evin önünde bulunan su kuyusuna yönlendirdi. 9 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Müge Anlı canlı yayında kuyudaki ilk incelemede bir ayakkabı bulunduğunu açıkladı.

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