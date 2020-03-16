Müge Anlı'da aranan Özcan Eren ile ilgili korkunç şüphe!
Müge Anlı'nın programında aranan 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Eren'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu.
Müge Anlı son dakika Özcan Eren ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giden genç bir gün sonra evine döndü.
Evine döndükten bir gün sonra dışarı çıkan Özcan Eren öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
Müge Anlı bugünkü canlı yayında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik bir kol bulunduğunu canlı yayında duyurdu. Kesik kolun Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında bulunduğunu açıkladı.
Müge Anlı Özcan Eren olayındaki son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı: "Manisa'daki Sevişler Barajı'nın yakınında düzenli bir şekilde kesilmiş insan kolu bulundu. Kesik kolu gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi. Soma'da Özcan'dan başka herhangi bir kayıp vaka olmadığı ve Özcan'ın son telefon sinyalinin görüldüğü yer olmasından dolayı kesik kolun Özcan Eren'e ait olabileceğinden şüphelenildi. Kesik kolun çuvala konduğu ancak balıklar tarafından parçalanarak suyun yüzeyine çıktığı düşünülüyor."