Müge Anlı'da aranan Özcan Eren ile ilgili korkunç şüphe!

Müge Anlı Özcan Eren olayındaki son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı: "Manisa'daki Sevişler Barajı'nın yakınında düzenli bir şekilde kesilmiş insan kolu bulundu. Kesik kolu gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi. Soma'da Özcan'dan başka herhangi bir kayıp vaka olmadığı ve Özcan'ın son telefon sinyalinin görüldüğü yer olmasından dolayı kesik kolun Özcan Eren'e ait olabileceğinden şüphelenildi. Kesik kolun çuvala konduğu ancak balıklar tarafından parçalanarak suyun yüzeyine çıktığı düşünülüyor."