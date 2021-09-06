Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşlerin cinayetinde kan donduran ifade

Hatay Merkez'de yaşayan Hüseyin ve Metin Şen kardeşler, 8 Ekim 2020 tarihinde evlerinde işkence edilmiş bir halde ağır yaralı olarak bulundu. Korkunç olayın ardından hiçbir delil bulunamazken katil ya da katillerin kim olduğu bulunamadı.