Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşlerin cinayetinde kan donduran ifade
Hatay Merkez'de yaşayan Hüseyin ve Metin Şen kardeşler, 8 Ekim 2020 tarihinde evlerinde işkence edilmiş bir halde ağır yaralı olarak bulundu. Korkunç olayın ardından hiçbir delil bulunamazken katil ya da katillerin kim olduğu bulunamadı.
Hatay Merkez'de yaşayan Hüseyin ve Metin Şen kardeşler, 8 Ekim 2020 tarihinde evlerinde işkence edilmiş bir halde ağır yaralı olarak bulundu. Korkunç olayın ardından hiçbir delil bulunamazken katil ya da katillerin kim olduğu bulunamadı.
Katili bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Hüseyin Şen'in acılı kızı Ganime Şen, satır ve bıçakla dehşetin yaşandığı geceyi anlattı. Tüm evin kan içinde kaldığını belirten Şen, babasının başının duvara vurularak etkisiz hale getirildiğini, daha sonra bıçakla saldırıya uğradığını belirtti.
Amcası Metin Şen'in ise kafasına satırla vurulduğunu ve sürüklendiğini söyledi.
Vahşetin yaşandığı gece 8 yıldır felçli olan annesine bakan Emel Hanım'ın o gece evde olduğunu ve cinayet şüphelisi olduğunu söyledi. Bakıcının ifadesinde anlattıklarının akla yatkın olmadığını söyleyen Ganime Şen, sabaha kadar hiç kimseye haber vermediğini, bahçeyi ve kapıyı yıkadığını belirtti.